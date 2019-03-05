КНР намерена расширить доступ иностранных инвесторов на свой рынок

Глава китайского правительства Ли Кэцян заявил, что Китай расширит доступ на свой рынок для иностранных инвесторов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Пекин планирует сократить список ограничений для иностранных инвестиций.

Он также добавил, что власти Китая намерены принять меры по расширению доступа в финансовой сфере и в других секторах.

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Ли Кэцян подчеркнул, что подобные меры позволять иностранным компаниям на равных конкурировать с компаниями КНР.

Ранее СМИ сообщили, что Китай намерен сделать свой рынок более открытым для иностранных компаний.