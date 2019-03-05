Минфин США попросил конгресс повысить потолок госдолга

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Министр финансов США Стивен Мнучин попросил лидеров республиканской и демократической партии в конгрессе повысить потолок госдолга. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, минфин США использует «чрезвычайные меры» для продолжения финансовых операций из-за того, что страна достигла потолка госдолга.

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Он также добавил, что ведомство может поддерживать данный процесс в течение всего нескольких месяцев.

Мнучин подчеркнул, что конгрессу США необходимо поднять потолок госдолга, чтобы избежать дефолта.

Ранее сообщалось, что госдолг США превысил отметку в $22 трлн.