Минфин США попросил конгресс повысить потолок госдолга
Министр финансов США Стивен Мнучин попросил лидеров республиканской и демократической партии в конгрессе повысить потолок госдолга. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, минфин США использует «чрезвычайные меры» для продолжения финансовых операций из-за того, что страна достигла потолка госдолга.
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Он также добавил, что ведомство может поддерживать данный процесс в течение всего нескольких месяцев.
Мнучин подчеркнул, что конгрессу США необходимо поднять потолок госдолга, чтобы избежать дефолта.
Ранее сообщалось, что госдолг США превысил отметку в $22 трлн.