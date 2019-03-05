Медведев: «Северный поток — 2» обеспечит лишь часть импорта в ЕС

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что газопровод «Северный поток — 2» обеспечит лишь часть необходимого ЕС импорта, но по более дешевому маршруту. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, одним из мотивов реализации проекта является экономическая целесообразность.

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Он также добавил, что строительство газопровода приведет к снижению транзитных рисков.

Медведев подчеркнул, что «Северный поток — 2» не замещает транспортный коридор через Украину.

Ранее сообщалось, что Медведев назвал условия для сохранения транзита газа через Украину.