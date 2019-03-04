«Известия»: ошибка может привести к дефициту алкоголя в России

Магазины в ряде российских регионов лишаются лицензий на продажу алкоголя из-за ошибок в системе казначейства ГИС ГМП, которая позволяет чиновникам моментально приостановить действие разрешения на реализацию спиртосодержащей продукции. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

Сообщается, что с начала 2019 года, когда региональные власти получили доступ к данной системе, лицензий лишились уже порядка десяти торговых точек. При этом ритейлеры заявляют об ошибках в работе системы, которая отображает погашенные штрафы как неоплаченные.

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По имеющимся данным, местные чиновники могут лишать лицензий на торговлю алкоголем магазины в случае, если за ними числится неоплаченный штраф. Действие разрешения приостанавливается на время разбирательств, которые, как правило, занимают одну-две недели.

Издание отмечает, что российские продавцы опасаются массовых приостановок лицензий на продажу алкоголя из-за возможных ошибок в работе системы.

Ранее Минздрав рассказал о планах по повышению возраста продажи крепкого алкоголя.