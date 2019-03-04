Медведев ответил на вопрос о будущем «Турецкого потока»

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью болгарской газете «Труд» заявил, что вопрос о продлении второй ветки «Турецкого потока» на Болгарию, Сербию и Венгрию в настоящее время прорабатывается, но для его решения нужны действия правительств этих стран, а также отсутствие препятствий поставкам по газопроводу со стороны ЕС.

Российский премьер подчеркнул, что сотрудничество в газовой области отвечает интересам как экономик России и Болгарии, так и стран Евросоюза. При этом он отметил, что окончательное решение по второй ветке «Турецкого потока» зависит не только от Москвы.

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«Выбор между различными вариантами продолжения «Турецкого потока» во многом будет определяться готовностью газотранспортной инфраструктуры. Что в свою очередь зависит от заинтересованности и конкретных действий правительств соответствующих стран», — заявил Медведев.

Он добавил, что интерес со стороны Болгарии есть, но решение о продлении «Турецкого потока» зависит от того, удастся ли Софии получить гарантии отсутствия препятствий поставкам по новому газопроводу со стороны ЕС.

Ранее сообщалось, что болгарская компания «Булгартрансгаз» приняла окончательное решение о строительстве нового газопровода от границы с Турцией до Сербии.