Британия выплатит $43,7 млн Eurotunnel из-за Brexit

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Правительство Великобритании выплатит $43,7 млн компании Eurotunnel в случае реализации Brexit без сделки с ЕС. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, власти Британии и Eurotunnel урегулировали судебное разбирательство по поводу предоставления дополнительных паромных услуг после Brexit.

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Как отмечается, по условиям сделки, Eurotunnel должна будет улучшить качество предоставляемых услуг.

При этом соглашение предоставляет дополнительные возможности Британии в случае Brexit без сделки.

Ранее сообщалось, что парламент Британии одобрил поправки по Brexit.