«Газпром» снизил поставки в Европу

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«Газпром» в начале 2019 года снизил объем поставок в страны дальнего зарубежья, сообщает управление информации компании.

Как отмечается, с 1 января по 28 февраля 2019 года «Газпром» поставил 32,7 млрд куб. м газа. Это на 5,8% ниже того показателя, который был зафиксирован в аналогичный период в 2018 году.

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«На объемы экспорта повлияла, в том числе, теплая погода, установившаяся в Европе в феврале», — отметили в компании.

Уточняется, что поставки в отдельные страны при этом увеличились. Среди них Австрия (34,9%), Чехия (77,9%), Италия (10,9%), Словакия (13,2%), а также Венгрия (10,1%), Сербия (5,2%) и Дания (9,9%).

Ранее сообщалось, что в «Нафтогазе» заявили о победе в разбирательстве с «Газпромом».