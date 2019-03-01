ЦБ аннулировал лицензию у московского «Жилстройбанка»

Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Жилстройбанка». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как сообщил Банк России, лицензия аннулирована с 1 марта в связи с решением единственного акционера кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации.

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Согласно данным отчетности, по величине активов «Жилстройбанк» занимал 456 место в банковской системе.

Ранее Банк России сообщил на своем сайте об аннулировании лицензии московского «Рунэтбанка».