Кудрин заявил об отставании России на 40 лет от G7

Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин заявил, что Россия по показателям производительности труда отстает от стран G7 почти на 40 лет, сообщает RNS.

Об это он заявил в ходе выступления на Международном форуме труда в Санкт-Петербурге.

По словам Кудрина, выработка на одного работающего россиянина примерно $23 в час.

Реклама

«Даже в Турции уже в 1,5 раза больше, у американцев примерно в три раза больше», — сказал он.

Глава СП отметил, что Россия пока находится на уровне 80-х годов стран G7.

Ранее Кудрин констатировал незначительный рост реальных доходов россиян в 2018 году.