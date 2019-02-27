В Госдуме объяснили, почему новых санкций США против России не нужно бояться
Председатель финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков дал «Газете.Ru» комментарий по поводу предложения новых санкций против России в американском конгрессе.
По его словам решение американской стороны, скорее всего, отразится на американских инвесторах, имеющих высокодоходные бумаги.
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«С учетом нашей «кубышки», профицита бюджета, для России это не страшное ограничение», — сказал Аксаков.
Он добавил, что реальных ограничений на вложения в госдолг России, скорее всего, не будет.
Ранее в Совфеде заявили, что США загнали себя в тупик антироссийскими санкциями.