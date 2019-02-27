Глава ФНС рассказал, когда режим для самозанятых распространят на регионы

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Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин заявил на «правительственном часе» в Совете Федерации, что новый налоговый режим для самозанятых может быть распространен на новые регионы уже осенью 2019 года. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, к лету необходимо будет «стабилизировать контур», сделать решение по новому налоговому режиму «катастрофоустойчивым» для всей страны.

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«И с лета доложим и Совету Федерации тоже о готовности распространить эксперимент. Я считаю, что в осеннюю сессию можно распространить, возможность есть, на другие регионы, если они этого захотят», — заключил Мишустин.

Новый налоговый режим для самозанятых был введен в качестве эксперимента с 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.

Ранее сообщалось, что Минфин поручил проработать введение налогового режима для самозанятых в России с 2020 года.