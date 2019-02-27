«Дочка» венесуэльской PDVSA в США разорвала с ней отношения
«Дочка» венесуэльской нефтегазовой госкомпании PDVSA в США компания Citgo формально разорвала с ней отношения. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
Как отмечается, это произошло по требованию американской стороны, которая ввела санкции против PDVSA. Крайним сроком для реализации этого решения было 26 февраля.
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В агентстве уточнили, что Citgo прекратила выплаты головной компании, отменила подписку на корпоративные сервисы, а также приостановила рассылку по электронной почте.
Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо может назначить новых руководителей «дочки» PDVSA в США.