«Дочка» венесуэльской PDVSA в США разорвала с ней отношения

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«Дочка» венесуэльской нефтегазовой госкомпании PDVSA в США компания Citgo формально разорвала с ней отношения. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Как отмечается, это произошло по требованию американской стороны, которая ввела санкции против PDVSA. Крайним сроком для реализации этого решения было 26 февраля.

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В агентстве уточнили, что Citgo прекратила выплаты головной компании, отменила подписку на корпоративные сервисы, а также приостановила рассылку по электронной почте.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо может назначить новых руководителей «дочки» PDVSA в США.