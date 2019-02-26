Новак рассказал о запасах нефти и газа

Министр энергетики России Александр Новак в онлайн-интервью «Газете.Ru» рассказал, на сколько России хватит запасов нефти и газа.

Он отметил, что в мире сейчас очень много разведанных запасов нефти и газа.

«Сейчас главный вопрос, который стоит перед странами и нефтедобывающими компаниями, с какой скоростью монетизировать эти запасы: у многих стран эти запасы превышают 10, 15, 20 лет, а то и выше. Например, у нас запасы по газу, исходя из объемов, которые мы сегодня добываем, — более 100 лет. Запасы по нефти на сегодняшний день – речь о категориях В и С – составляют 29 млрд тонн, правда, они тоже делятся на коммерчески извлекаемые и коммерчески не извлекаемые», — рассказал он.

Он отметил, что коммерческая извлекаемость зависит, от того, какую фискальную систему реализовать относительно этой отрасли. Новак добавил, что при существующей фискальной системе примерно 50% — то есть 15 млрд тонн – коммерчески извлекаемы. В прошлом году Россия добыла 556 млн тонн, соответственно, простым делением получаем примерно 30 лет – «это только коммерчески извлекаемые запасы».