Новак рассказал о ситуации с ростом цен на бензин

Министр энергетики России Александр Новак в онлайн-интервью «Газете.Ru» рассказал о ситуации с ценами на бензин.

Он напомнил, что достаточно сложная ситуация сложилась в мае прошлого года, когда цены на заправках росли высокими темпами и поднялись на 10%. Он уточнил, что правительство приняло оперативные меры в целях стабилизации ситуации и было принято решение о снижении акцизов на бензин и на дизельное топливо с 1 июля 2018 года. Кроме этого, были достигнуты договоренности с компаниями о том, что цены с конца мая-начала июня не будут расти.

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«И если смотреть динамику розничных цен на заправках, с конца мая до начала июня сохраняли свой уровень. На 21 января этого года они поднялись примерно на 1,7% из-за того, что был произошло повышение НДС с начала года с 18 до 20%. Это объективная ситуация, неожиданности не было, все заранее понимали, что в связи с увеличением НДС в рознице цены вырастут на 1,7%. Пока на протяжении двух месяцев цены стабильны, даже видим снижение на копейки», — пояснил он.

Новак назвал системным тот факт, что «поставлены задачи, созданы все необходимые инструменты в виде налогового регулирования, которые позволяют держать ситуацию на уровне существующих цен с темпами роста не выше инфляции». Он отметил, что прогноз по инфляции составляет 4,3% по 2019 году. Это те проценты повышения цен, которые могут быть достигнуты в течение этого года, но не более.