В Белоруссии рассказали о переговорах с Россией по цене на газ

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Минск рассчитывает активизировать в марте переговоры с Москвой о цене на газ с 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич, сообщает БелТА.

По его словам, этот вопрос необходимо решить до 1 июня 2019 года.

«Переговоры ведутся на уровне профильных министерств и вице-премьеров», — отметил Каранкевич.

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Он добавил, что белорусская сторона должна принять «исчерпывающие меры» для того, чтобы уложиться в необходимый срок.

Ранее сообщалось, что в правительстве рассказали о поиске решения по газу для Белоруссии.