Медведев поручил ужесточить контроль качества еды и воды

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой представить предложения о совершенствовании контроля качества еды и воды. Об этом сообщается на сайте правительства.

Срок выполнения поручения — до 12 апреля.

«Заместителю председателя правительства России Голиковой представить предложения о внесении изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих совершенствование контроля качества пищевой продукции и питьевой воды и о наделении Роспотребнадзора полномочиями по контролю (надзору) за качеством данной продукции», — говорится поручении

Данный перечень поручений дан по итогам встречи с членами Совфеда. На встрече спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече сенаторов с премьер-министром Дмитрием Медведевым пожаловалась на плохое качество бутилированной воды и предложила ужесточить ее регулирование.