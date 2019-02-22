ЦБ отучит банки обманывать вкладчиков

Банк России собирается ввести стандартную форму договора для депозитов, рассказали «Газете.Ru» в Центробанке.

Таким образом ЦБ намерен прекратить практику введения в заблуждения банками своих вкладчиков.

Банки нередко вводят клиента в заблуждение, обещая высокую ставку по вкладу только в случае выполнения ряда условий — например, заключения договора страхования или расходов по кредитной карте. В результате вкладчики получают совсем не тот доход, на который рассчитывают.

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«Банк России хотел бы ввести стандартную форму договора (это называется KID — key information document в иностранном праве) для всех наиболее востребованных финансовых услуг. И на этот год у нас есть цель стандартизировать таким образом около 30 финансовых продуктов, среди которых, в частности, договор вклада», — рассказал «Газете.Ru» Михаил Мамута, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России.

Эксперты согласны, что стандартизировать договор банковского вклада необходимо.

Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».