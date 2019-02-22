Голикова назвала общий объем задолженности по зарплате в России

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что общий объем задолженности по зарплате в России составляет 2,7 млрд рублей, сообщает РИА «Новости».

Об этом она заявила на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Реклама

«На 1 февраля 2019 года общий объем задолженности по заработанной плате составляет 2,7 миллиарда рублей», — сказала Голикова.

В 1 февраля 2018 года задолженность выросла на 1,3%, что, по словам Голиковой, «в принципе сезонный рост», и не представляет ничего критического.