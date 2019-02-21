Стало известно, когда депутаты рассмотрят передачу пенсий по наследству
Глава профильного комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил, что депутаты могут рассмотреть законопроект о наследстве на пенсии в марте, передает корреспондент «Газеты.Ru».
По его словам, пока не ясно, когда депутаты рассмотрят внесенный проект закона о возможности наследовать пенсии. Он не исключил, что первое чтение, которое не состоялось 21 февраля, может пройти в марте.
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Ранее группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение законопроект об изменении закона о страховых пенсиях, который предполагает появление механизма наследования пенсионных выплат, передает РИА «Новости».
Законопроект стоял на повестке на заседании в четверг, 21 февраля.