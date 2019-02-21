Bloomberg: США и Китай работают над пятью меморандумами для торговой сделки

Представители США и Китая работают над пятью меморандумами, которые послужат основой для окончательного торгового соглашения, пишет Bloomberg со ссылкой на источника.

Документы будут охватывать такие области, как сельское хозяйство, беспошлинные барьеры, сфера услуг, передача технологии и интеллектуальная собственность, рассказал источник. Механизм правоприменения остается неясным, но, вероятно, угроза повторного введения пошлин сохраняется в том случае, если условия не будут выполнены, пояснил источник.

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После того, как в декабре Китай и США заключили торговое перемирие, был возобновлен китайский импорт некоторых сельскохозяйственных продуктов, говорится в материале.

Вопрос о передаче технологий и защите интеллектуальной собственности США был одним из самых спорных в торговом конфликте. США обвиняют Китай в краже результатов американских исследований и разработок, а также в вынуждении американских компаний передать свои технологии китайским, пишет агентство.

Китай отрицает обвинения в краже и хакерских атаках. Несмотря на то что Пекин утверждает, что никогда не принуждал компании США предоставлять технологии, в стране начали обсуждать закон, запрещающий эту практику.