Пенсии предложили передавать по наследству

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Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение законопроект об изменении закона о страховых пенсиях, который предполагает появление механизма наследования пенсионных выплат, пишет «Российская газета».

Законопроект будет рассмотрен в четверг, 21 февраля.

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«Предполагается, что человек, который самостоятельно или через работодателя уплачивал страховые пенсионные взносы в течение жизни, должен иметь гарантии по их возврату со стороны государства. Либо лично в виде назначения страховой пенсии, либо наследникам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что появление механизма наследования пенсий может привести к увеличению обязательных взносов в Пенсионный фонд, так как ведомству придется платить не только живым пенсионерам, но и их наследникам.