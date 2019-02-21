СМИ: ритейлеры предупредили о перебоях с поставками молочной продукции в России

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) в письме в Минэкономразвития предупредила о возможных перебоях с поставками молока, масла, сыра, творога и сметаны. С документом ознакомилась газета «Известия».

Составители письма напомнили, что 1 июля в силу должен вступить приказ Минсельхоза, который обязывает оформлять ветеринарные сопроводительные документы на готовую молочную продукцию, а также вносить их в единую систему. В Минсельхозе считают, что данное решение поможет снизить долю контрафактной продукции на рынке, однако ритейлеры считают, что выполнение требований приказа «серьезно замедлит доставку товаров в магазины».

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Также в ассоциации подчеркнули, что исполнение приказа приведет к увеличению издержек на «25–30%».

В конце января молоко в России обязали продавать с пометкой «без заменителя молочного жира».