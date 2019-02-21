Бизнес-навигатор МСП занял первое место на конкурсе «Золотой сайт»

Бизнес-навигатор МСП занял первое место в номинации «Поддержка малого и среднего бизнеса в России» на конкурсе «Золотой сайт».

Второе место в номинации «Поддержка малого и среднего бизнеса в России» занял Единый портал малого бизнеса Санкт-Петербурга, третье – сайт компании «ВымпелКом».

Реклама

Бизнес-навигатора МСП был разработан Корпорацией МСП в 2016 году. Данный ресурс полезен как для владельцев бизнеса, так и тех, кто только планирует открыть свое дело. С помощью Бизнес-навигатора МСП можно определить оптимальный вид бизнеса, наилучшее местоположение, рассчитать примерный бизнес-план, узнать информацию о конкурентах, подобрать помещение, получить информацию о кредитных продуктах для малого и среднего бизнеса, мерах государственной поддержки, участии в закупках крупнейших заказчиков с государственным участием и др. На сегодняшний день Бизнес-навигатор МСП охватывает 172 города в основном с численностью жителей более 100 тысяч человек и столицы отдельных субъектов Российской Федерации. В настоящее время на Портале Бизнес-навигатора МСП зарегистрировано более 1,5 млн пользователей, более 1,12 из них – субъекты МСП.

Конкурс «Золотой сайт» — ключевой и старейший конкурс интернет-проектов в Рунете. С 1997 года независимое жюри конкурса, которое в разные годы возглавляли Артемий Лебедев, Антон Носик, Алекс Экслер, Сергей Плуготаренко и другие звезды Рунета, вручает заветные статуэтки «Золотого Кибермастера» наиболее достойным проектам.