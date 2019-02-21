Переведенный в общую камеру основатель Baring Vostok попросил еще один матрас

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Основатель частного инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви был переведен из карантина СИЗО 99/1 в общую камеру, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Москвы.

По данным ОНК, Калви был переведен в восьмиместную камеру, а еще одного фигуранта дела и партнера Baring Vostok Филиппа Дельпаля поместили в четырехместную камеру.

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В ОНК подчеркнули, что Калви и Дельпаль не жалуются на условия содержания. При этом Калви попросил в свою камеру дополнительный матрас из-за болезни спины, однако руководство СИЗО отказало ему из-за отсутствия медицинских показаний.

«Калви попросил провести МРТ спины, надеемся, что в последующем ему будет предоставлен ортопедический матрас», — заключили в ОНК.

Ранее сообщалось, что Калви отправили к тюремным врачам.