Украина занимается «варварским» сбросом воды в Черное море

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Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов заявил, что украинская сторона осуществляет «варварский» сброс воды в Черное море, передает РИА «Новости».

Как отмечается, речь идет о сбросе воды, ранее поступающей с украинской территории в Крым.

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«Сейчас, с нашей точки зрения, осуществляется варварский именно для экологии Черного моря сброс воды», — сказал Соколов.

Он уточнил, что это приводит к изменению фауны и распреснению.

В прошлом году на Азовском море была создана опергруппа для борьбы с «пиратством Украины».