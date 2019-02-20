Украина занимается «варварским» сбросом воды в Черное море
Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов заявил, что украинская сторона осуществляет «варварский» сброс воды в Черное море, передает РИА «Новости».
Как отмечается, речь идет о сбросе воды, ранее поступающей с украинской территории в Крым.
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«Сейчас, с нашей точки зрения, осуществляется варварский именно для экологии Черного моря сброс воды», — сказал Соколов.
Он уточнил, что это приводит к изменению фауны и распреснению.
В прошлом году на Азовском море была создана опергруппа для борьбы с «пиратством Украины».