ЕС готов дать Британии отсрочку для Brexit

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Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз готов дать Великобритании отсрочку для Brexit. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, предоставление отсрочки может создать ряд юридических проблем.

Он также добавил, что если отсрочка затянется, то британцам придется голосовать на майских выборах в Европарламент.

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Юнкер подчеркнул, что такие выборы создадут «серьезные юридические проблемы».

Ранее сообщалось, что британский премьер-министр Тереза Мэй вернется в Европу для переговоров по Brexit.