В Башкирии к 100-летию республики закупят сувениров на 6 млн рублей

Для гостей и приглашенных на празднование 100-летия со дня образования Республики Башкортостан закажут сувениры на 6 млн рублей. Об этом сообщает портал «Новости Уфы» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Средства планируется потратить на 95 информационных брендированных плакатов, 1 тысячу блокноты, приглашений, именных карточек, серебристых ручек с золотыми декорациями, 200 портфелей из натуральной кожи с логотипом «1919-2019» и гербом республики и 800 из искусственной кожи.

Аукцион объявлен 11 марта. Празднование 100-летия республики запланировано на конец марта 2019 года.