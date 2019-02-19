Руководство ЦБ встретится с акционерами банка «Восточный» на высоком уровне

Банк России планирует провести встречу на высоком уровне с акционерами банка «Восточный», в том числе с фондом Baring Vostok, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в финансовых кругах.

«ЦБ России призвал к себе акционеров банка «Восточный». Встреча на самом высоком уровне состоится на Неглинной», — заявил источник.

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Он отметил, что встреча, вероятнее всего, произойдет утром 20 февраля, но, возможно, что будет передвинута на день.

По данным источника, фонд Baring Vostok будет представлять исполняющая обязанности главы Елена Ивашенцева.

Басманный суд ранее арестовал главу фонда Baring Vostok американца Майла Калви на два месяца по делу о хищении 2,5 мрд рублей. Позже Калви отправили к тюремным врачам.