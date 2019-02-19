Danske Bank уходит из России
Крупнейший банк Дании Danske Bank сворачивает свою деятельность в России и в Прибалтике, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление кредитной организации.
19 февраля надзорный финансовый орган Эстонии потребовал, чтобы филиал Danske Bank прекратил деятельность в стране в течение восьми месяцев.
Как сообщили в банке, независимо от решения эстонского регулятора, в соответствии со своей стратегией Danske Bank решил прекратить деятельность в Эстонии, Латвии, Литве и России, чтобы сфокусировать внимание на рынках Северной Европы.
Отмечается, что работать продолжит только центр обслуживания в Литве, который выполняет ряд административных функций.
В конце прошлого года сообщалось, что по делу об отмывании денег в Danske Bank задержаны восемь человек.