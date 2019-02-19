В Совфеде предложили закрывать супермаркеты в выходные дни

В Совфеде предложили ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни, передает агентство городских новостей «Москва».

С таким предложением выступил член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев.

Он призвал перенять опыт западных стран, в частности, Германии, где в 20.00 в пятницу крупные сети закрываются и «до утра понедельника фактически закрыты».

Кондратьев отметил, что небольшие оптовые магазины работают и на выходных.