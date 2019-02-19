Bloomberg: арест основателя Baring Vostok Калви шокировал инвесторов

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Инвесторы, уже «привыкшие к сюрпризам» в России и постоянным геополитическим рискам, рассказали, что были шокированы арестом такого «ветерана» инвестиционного рынка, как основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, известного своим осторожным подходом, отмечает агентство Bloomberg.

Газета Financial Times также пишет, что арест Калви встревожил инвесторов. Пока на форуме в Сочи 15 февраля кремлевские чиновники рассказывали об инвестиционных возможностях России, в столице взяли под арест одного из последних оставшихся американских инвесторов в стране — Майкла Калви, отмечает FT.

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Как отмечает издание, Майкл Калви оставался одним из последних зарубежных инвесторов в то время, как большинство его современников из России уехали.

За 25 лет он заработал репутацию разбирающегося в российских реалиях инвестора. Теперь 51-летнему Калви, который после ареста стал самым известным западным исполнительным лицом, которому грозит российская тюрьма, может быть запрошено до 10 лет лишения свободы по подозрению в мошенничестве, говорится в материале.

Теперь даже самые неопытные инвесторы, включая остальных, будут очень осторожны, считает директор по исследованиям консалтинговой компании Macro Advisory Том Адсхед.

Ранее сообщалось, что основателя Baring Vostok Калви отправили к тюремным врачам.