ФАС объяснила, почему растут цены на продукты

Замглавы ФАС Андрей Цыганов объяснил, почему растут цены на продукты, передаетРИА «Новости».

Он пояснил, что и снижение, и повышение цен — «это нормальное явление для рыночной экономики».

По словам Цыганов, покупатели должны понять, что при низких ценах невозможно развитие производства.

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Представитель ФАС пояснил, что внимание ведомства больше привлекает ситуация, когда цены держатся на одном уровне, так как это может указывать на картельный сговор.

Ранее в ФАС рассказали о проверках необоснованного роста цен.