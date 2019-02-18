Шведский фонд Handelsbanken пожаловался в ЦБ на спор в ОВК

Миноритарный акционер Объединенной вагонной компании (ОВК) – шведский инвестфонд Handelsbanken Fonder AB – направил жалобу в Центральный банк относительно установленного ОВК права требования выкупа акций для акционеров, говорится в документе, имеющемся в распоряжении «Газеты.Ru».

В феврале 2018 года совет директоров ОВК установил, что если назначенное на март того года собрание акционеров одобрит крупную сделку, то акционеры, не участвовавшие в голосовании или голосовавшие против, вправе требовать выкупа их акций. На собрании такая сделка была одобрена владельцами 70,8% акций: речь шла о выделении ОВК обеспечения по контрактам аффилированных с ней компаний с Государственной транспортной лизинговой компанией.

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На основании этого иностранный инвестор в апреле 2018 года через регистратора направил уведомление о реализации права на выкуп своих акций (69 083 штуки), говорится в обращении Handelsbanken. Но это обязательство не было исполнено, указывает миноритарий. Решение о предоставлении акционерам права требования на выкуп акций было аннулировано, о чем инвестор узнал через депозитарий, отмечается в письме Handelsbanken.

Такое же право попробовали реализовать другие акционеры – фонды группы «Сафмар», которые владеют пакетом в 10,42% акций ОВК. Цена выкупа должна была составить 8,2 млрд рублей (не более 10% от стоимости чистых активов ОВК). В ОВК охарактеризовали требования как необоснованные, говорил представитель компании «Ведомостям».

Совет директоров ОВК 7 мая не стал утверждать отчет о выкупе. Спор вокруг сделок вылился в арбитражное судопроизводство, которое инициировал гендиректор и миноритарий ОВК Роман Савушкин (в декабре был снят с должности). Он оспаривал решения собрания на основании того, что сделки подобного рода не входят в компетенцию акционеров. Арбитражный суд Москвы подтвердил, что акционеры имеют право на выкуп их акций, но апелляционный суд отменил это решение и признал решение внеочередного собрания акционеров недействительным. По данному делу подана кассация, она будет рассматриваться 19 февраля. Как заявляли в НПФ «Сафмар» «Коммерсанту», комментируя корпоративный конфликт с ОВК, фонды продолжат «защиту интересов застрахованных лиц в порядке, предусмотренном законодательством».

«Иностранный инвестор – профессиональный игрок на финрынке, который не ожидал такого поведения от публичной компании, котирующейся на Московской бирже», — говорится в письме шведского инвестфорда, который просит ЦБ разобраться в ситуации в соответствии с кодексом корпоративной этики и заставить эмитента произвести выкуп акций.