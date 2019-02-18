FT: Япония вслед за Китаем готова отменить переговоры с Британией из-за их риторики

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Последняя попытка Великобритании убедить Японию согласиться на скорую сделку по Brexit привела к обратному эффекту — торговые переговоры могут быть отменены из-за резкой реакции Токио на риторику британской стороны, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, близких к японским чиновникам.

Правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй пытается наладить отношения с Китаем, после того как Пекин отменил ключевую торговую встречу с главой министерства финансов Британии Филиппом Хаммондом в знак протеста против обещания Лондона отправить свой авианосец в Тихий океан.

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Отношения Великобритании с Японией испортились после письма в феврале от министра иностранных дел Джереми Ханта и министра внешней торговли страны Лиама Фокса японским коллегам. В нем говорилось о том, что «время имеет важное значение», и что обеим сторонам потребуется гибкость, пишет FT.

Японские официальные лица посчитали, что письмо отражает высокомерную позицию британской стороны, отмечается в материале. В ответ на это в Токио был рассмотрен вопрос об отмене раунда торговых переговоров на этой неделе.

В письме также говорилось, что Лондон привержен [скорости и гибкости] и «надеется, что Япония тоже» — эта фраза в Токио была расценена как обвинение в затягивании решения торгового вопроса, пишет газета со ссылкой на чиновников.

Токио в ближайшее время должен дать ответ, говорится в материале. Японские официальные лица, знакомые с двусторонними переговорами Токио и Великобритании, заявили, что с британской стороны растет разочарование. Несмотря на 18 месяцев переговоров, Япония и Великобритания не смогли добиться значительных прорывов в новой торговой сделке по Brexit.