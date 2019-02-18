«Звезда» начнет строить новый атомный ледокол «Лидер» в 2020 году

Строительство нового атомного ледокола «Лидер» начнется в 2020 году, заявил в интервью ТАСС гендиректор «Звезды» Сергей Целуйко.

«На данном этапе идет работа по оценке требуемых специализированных мощностей и проработка проектной технологии будущего строительства», — уточнил он.

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По словам Целуйко, государство, а также крупнейшие российские компании приступили к активному освоению шельфовых проектов и развитию Северного морского пути.

«В ходе реализации проекта строительства ССК «Звезда» уже на современном этапе созданы тысячи новых рабочих мест, привлечены передовые технологии и компетенции. Проект способствует развитию промышленности и науки, дает мультипликативный эффект для экономики всей страны» — подчеркнул он.

Судоверфь «Звезда» является частью плана развития Дальнего Востока, где в отличие от Балтики можно строить крупнотоннажные суда, отметил Целуйко.

«Здесь незамерзающая бухта и выход в Японское море. Также проект дает возможность получить независимость от различного рода санкций, заместить импортную продукцию отечественной, конкурентоспособной как по техническим характеристикам, так и по цене», — пояснил он.

На вопрос о том, почему «Роснефти» важна реализация этого проекта, Целуйко отметил, что продукция судоверфи в первую очередь ориентирована на нефтегазовые проекты по добыче, переработке, хранению и транспортировке нефти и природного газа, а «Роснефть» как крупнейшая нефтедобывающая компания активно использует в своей деятельности суда и морскую технику, а также активно развивает шельфовое направление.

«Кроме того, мы выходим на новый уровень, начинаем строить более современные суда. «Афрамаксы», которые построит ССК «Звезда», будут работать на газомоторном топливе. Начиная с 2020 года вводятся новые требования, в ряде регионов ужесточаются требования к уровню выбросов. Нефтекомпании заинтересованы в получении таких судов», — резюмировал гендиректор «Звезды».