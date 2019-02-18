Песков прокомментировал заморозку Газпромбанком счетов PDVSA

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Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков ответил на сообщения о том, что российский Газпромбанк заморозил венесуэльскую государственную нефтегазовую компанию Petroleos de Venezuela (PDVSA), передает РИА «Новости».

По его словам, в Кремле ничего не знают о заморозке счетов PDVSA.

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«Мы ознакомились ..., [но] нам ничего об этом не известно», — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что Газпромбанк заморозил счета венесуэльской PDVSA. Об этом сообщало агентство Reuters со ссылкой на источник в организации.