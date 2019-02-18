В «Сухом» ответили на данные о возврате SSJ100 ирландской авиакомпанией

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Представитель российской компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) опровергла данные о том, что ирландская авиакомпания CityJet вернула ГСС самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), передает РИА «Новости».

Ранее газета «Ведомости» писала, что единственный европейский эксплуатант российских самолетов Sukhoi Superjet 100 ирландская авиакомпания CityJet возвращает России семь судов, полученных в лизинг.

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«Информация о состоявшемся возврате авиакомпанией CityJet самолетов SSJ100 их собственнику не соответствует действительности», — заявил представитель ГСС.

По его словам, в настоящее время CityJet пересматривает свою бизнес-модель, ГСС и ирландская авиакомпания «активно взаимодействуют» по вопросу об эксплуатации SSJ100.

При этом в конце прошлого года президент «Гражданских самолетов Сухого» Александр Рубцов допустил, что ирландская компания может прекратить эксплуатацию самолетов SSJ100.