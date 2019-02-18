Baring Vostok назвала врио главы фонда на фоне уголовного дела
Старший партнер инвестиционной компании Baring Vostok Елена Ивашенцева и сооснователь фонда Алексей Калинин приняли на себя обязанности главы компании после ареста Майкла Калви, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение компании.
В компании подчеркнули, что Baring Vostok работает в обычном режиме, несмотря на арест главы фонда.
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Ранее в Baring Vostok отреагировали на данные о связи Калви с «Восточным» и «ПКБ».
Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви подозревается в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» при помощи мошеннической схемы с участием «Первого коллекторского бюро».