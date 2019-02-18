Baring Vostok отреагировала на данные связи Калви с «Восточным» и «ПКБ»

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В инвестиционной компании Baring Vostok заявили, что что основатель фонда Майкл Калви не является бенефициаром КБ «Восточный» и НАО «Первое коллекторское бюро», передает ТАСС со ссылкой на заявление фонда.

В тексте заявления говорится, что Калви никогда не был бенефициарным владельцем ни контрольного пакета акций банка «Восточный», ни «ПКБ».

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«Данные компании являются портфельными инвестициями фондов Baring Vostok, и Майкл Калви никогда не был прямым или косвенным владельцем их акций», — говорится в заявлении.

Также утверждается, что бенефициарами долей Baring Vostok фактически являются инвесторы фонда.

Ранее сообщалось, что защита Майкла Калви обжалует его арест.

Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви подозревается в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» при помощи мошеннической схемы с участием «Первого коллекторского бюро».