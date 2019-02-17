«Неверная трактовка»: Медведев об изъятии сверхдоходов компаний
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что власти не планируют изымать у крупного бизнеса сверхдоходы. Об этом он сообщил в интервью телеканалу НТВ.
По его словам, сведения о том, что такая идея якобы обсуждалась, являются «неверной трактовкой».
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«Нет, тут никто им не обещал ничего забирать», — подчеркнул Медведев.
Ранее сообщалось, что министр экономического развития России Максим Орешкин не поддержал идею изъятия у компаний сверхдоходов. По его мнению, правильнее было бы обсуждать повышение инвестиционной активности добывающих компаний вместо изменений в налоговом законодательстве.