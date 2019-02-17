«Неверная трактовка»: Медведев об изъятии сверхдоходов компаний

<img src="//img.gazeta.ru/files3/205/12183205/RIAN_5781256.HR-pic905-895x505-37066.jpg">

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что власти не планируют изымать у крупного бизнеса сверхдоходы. Об этом он сообщил в интервью телеканалу НТВ.

По его словам, сведения о том, что такая идея якобы обсуждалась, являются «неверной трактовкой».

Реклама

«Нет, тут никто им не обещал ничего забирать», — подчеркнул Медведев.

Ранее сообщалось, что министр экономического развития России Максим Орешкин не поддержал идею изъятия у компаний сверхдоходов. По его мнению, правильнее было бы обсуждать повышение инвестиционной активности добывающих компаний вместо изменений в налоговом законодательстве.