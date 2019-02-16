В Австрии раскрыли детали новых санкций ЕС против России
Глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сообщила, что новые санкции ЕС против России будут «мягкими», передает ТАСС.
Она пояснила, что санкции будут действовать в отношении конкретных лиц.
«Речь идет о «мягких санкциях», то есть это санкции, которые теперь не касаются таких сфер, как энергетика, товарооборот и так далее, а направлены на конкретных лиц (в частности, осложнение процедуры получения визы или отказ в ее выдаче)», — сказала Кнайсль.
Ранее Кнайсль заявила, что Евросоюз принял решение о введении санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе.