В Австрии раскрыли детали новых санкций ЕС против России

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Глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сообщила, что новые санкции ЕС против России будут «мягкими», передает ТАСС.

Она пояснила, что санкции будут действовать в отношении конкретных лиц.

«Речь идет о «мягких санкциях», то есть это санкции, которые теперь не касаются таких сфер, как энергетика, товарооборот и так далее, а направлены на конкретных лиц (в частности, осложнение процедуры получения визы или отказ в ее выдаче)», — сказала Кнайсль.

Ранее Кнайсль заявила, что Евросоюз принял решение о введении санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе.