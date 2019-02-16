Защита Майкла Калви обжалует его арест
Защита основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви обжалует его арест, передает РИА «Новости».
«Обязательно (обжалуем)», — сказал его адвокат Дмитрий Савочкин.
Адвокаты изначально просили не арестовывать инвестора, предлагали суду залог в 5 миллионов рублей.Также защита предоставила рекомендательные письма и поручительства от руководителя компании OZON Александра Шульгина, основателя и гендиректора онлайн-кинотеатра «Иви.ру» Олега Туманова, представителя Американской торговой палаты, члена Общественной палаты России и других лиц.
Ранее суд арестовал Калви на 2 месяца.
Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви подозревается в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» при помощи мошеннической схемы с участием «Первого коллекторского бюро».