Защита Майкла Калви обжалует его арест

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Защита основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви обжалует его арест, передает РИА «Новости».

«Обязательно (обжалуем)», — сказал его адвокат Дмитрий Савочкин.

Адвокаты изначально просили не арестовывать инвестора, предлагали суду залог в 5 миллионов рублей.Также защита предоставила рекомендательные письма и поручительства от руководителя компании OZON Александра Шульгина, основателя и гендиректора онлайн-кинотеатра «Иви.ру» Олега Туманова, представителя Американской торговой палаты, члена Общественной палаты России и других лиц.

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Ранее суд арестовал Калви на 2 месяца.

Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви подозревается в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» при помощи мошеннической схемы с участием «Первого коллекторского бюро».