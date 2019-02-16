Основатель Baring Vostok арестован
Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви арестован на два месяца, передает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале Басманного суда Москвы.
«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Калви меры пресечения в виде содержания под стражей», — огласил постановление судья Артур Карпов.
Реклама
Ранее сообщалось, что основатель Baring Vostok высказался по делу о мошенничестве.
Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви подозревается в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» при помощи мошеннической схемы с участием «Первого коллекторского бюро».