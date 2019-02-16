Депутат Рады: Украина может заменить Россию как поставщик газа для ЕС
Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Основа» и депутат Рады Сергей Тарута заявил, что украинская сторона может заменить Россию в качестве поставщика газа для Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, таким образом Киев может стать решением газового вопроса.
«Украина может нарастить добычу собственного газа и поставлять его в Европу», — заявил Тарута.
Он заявил, что ЕС оценивает «Северный поток — 2» с точки зрения экономического прагматизма, а Соединенные Штаты – с точки зрения безопасности, поскольку они считают Россию «потенциальным противником».
«Можем заменить Россию на этом рынке. И стать сильным субъектом на мировом рынке газа», — подчеркнул Тарута.
Ранее сообщалось, что преемница Меркель назвала «Северный поток — 2» спорным, но необратимым.