Депутат Рады: Украина может заменить Россию как поставщик газа для ЕС

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Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Основа» и депутат Рады Сергей Тарута заявил, что украинская сторона может заменить Россию в качестве поставщика газа для Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, таким образом Киев может стать решением газового вопроса.

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«Украина может нарастить добычу собственного газа и поставлять его в Европу», — заявил Тарута.

Он заявил, что ЕС оценивает «Северный поток — 2» с точки зрения экономического прагматизма, а Соединенные Штаты – с точки зрения безопасности, поскольку они считают Россию «потенциальным противником».

«Можем заменить Россию на этом рынке. И стать сильным субъектом на мировом рынке газа», — подчеркнул Тарута.

Ранее сообщалось, что преемница Меркель назвала «Северный поток — 2» спорным, но необратимым.