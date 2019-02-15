Суд продлил срок задержания основателя инвесткомпании Baring Vostok

Басманный суд Москвы на 72 часа продлил срок задержания основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, который подозревается в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный экспресс», передает ТАСС.

По словам судьи, также отложили заседание по просьбе защиты подозреваемого до 13.00 мск 16 февраля.

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Ранее сообщалось, что в Москве задержали основателя инвесткомпании Baring Vostok. Вместе с ним были задержаны пять человек по делу о крупном мошенничестве.

По данным на сайте Центробанка, Калви принадлежит контрольный пакет акций банка «Восточный», входящего в топ-40 крупнейших в России по размеру активов.

Компания Baring Vostok Capital Partners, занимающаяся инвестициями в Россию и СНГ, была основана Майклом Калви в 1994 году.