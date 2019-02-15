Арестован еще один фигурант дела о хищении 2,5 млрд у банка «Восточный»

Басманный суд столицы арестовал четвертого из шести фигурантов дела о хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд. рублей — партнера инвестиционной компании Baring Vostok Вагана Абгаряна, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Абгаряна заключили в СИЗО, потому что иначе он мог скрыться или надавить на свидетелей.

Реклама

Ранее сообщалось, что по делу о хищении 2,5 млрд у банка «Восточный» арестован гражданин Франции. Также названа причина задержания основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви.

Майк Калви подозревается в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный экспресс» при помощи мошеннической схемы с участием «Первого коллекторского бюро».