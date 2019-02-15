Сенат США смягчил возможные санкции против российских банков
Обновленная версия законопроекта «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA), внесенная 13 февраля в конгресс США, смягчает возможные санкции в отношении российских госбанков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст законопроекта.
В новой версии законопроекта говорится, что президент США обязан блокировать активы и операции российских фининститутов, которые, по версии Вашингтона, направлены на поддержку вмешательства «в демократический процесс или выборы» в других государствах. При этом предыдущая версия содержала конкретный список российских банков.
Как отмечает издание, прошлая версия DASKA обязывала наказывать российские госбанки за факт того, что они являются государственными, в то время как версия от 13 февраля называет условие введения санкций.
Ранее сообщалось, что сенаторы США внесли законопроект о санкциях в отношении российских банков и энергетических компаний. Также стало известно, что ограничения могут затронуть судостороительный сектор.