Кобылкин заявил о турбулентности в мусорной реформе

Глава Министерства природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин заявил о турбулентности в реализации реформы обращения с твердым коммунальных отходами. Об этом он рассказал рамках Российского инвестиционного форума в Сочи передает корреспондент «Газеты.Ru».

Кобылкин напомнил, что реформа стартовала с 1 января 2019 года. Более 80% регионов вошли в реформу.

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«Наблюдаем небольшую турбулентность», — сказал министр.

Он также заметил, что есть понимание того, что ранее этим вопросом почти не занимались, и сегодня почти в каждом субъекте есть проблемы.

Ранее сообщалось, что россиянам уже начали приходить платежки за вывоз мусора по новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами.