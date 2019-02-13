Санкции США могут затронуть судостороительный сектор
Сенаторы США от республиканской и демократической партий внесли законопроект о новых санкциях против России в связи с инцидентом в Керченском проливе, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение комитета США по международным делам.
В документе говорится, что если Россия продолжит «нарушать» принципы свободы судоходства в Керченском проливе, то Вашингтон намерен ввести санкции против российского судостроительного сектора.
Также ограничения США могут затронуть 24 сотрудника ФСБ России, якобы причастных к инциденту в Керченском проливе.
Ранее сообщалось, что сенаторы США захотели наложить санкции на российские банки и энергетику.
5 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».
ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. Суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.