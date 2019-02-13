В Минюсте захотели обязать родителей содержать совершеннолетних студентов

Министр юстиции Александр Коновалов заявил, что родителей нужно обязать содержать своих детей, если они учатся на очном отделении. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что такое заявление министр сделал во время «правительственного часа» в Совфеде. Коновалов подчеркнул, что нужно разработать и применить на практике механизмы, которые обяжут людей поддерживать совершеннолетних студентов, обучающихся на очной форме обучения в образовательных организациях.

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